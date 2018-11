Dragon Ball Super: svelata la data di uscita giapponese del volume 8 del manga

C'è grande trepidazione, tra i fan di Dragon Ball Super, per il volume 8 del manga, poiché sarà il tankobon che sancirà l'inizio del nuovo arco narrativo, per la prima volta materiale inedito rispetto alla versione anime. Ora Shueisha ha svelato la data di debutto dell'albo sul mercato giapponese.

Come riporta, al solito, l'insider GovetaXV - sempre super accreditato sulle notizie e i leak riguardanti il mondo di Dragon Ball Super - l'ottavo tankobon dell'opera di Toyotaro e Akira Toriyama debutterà sul mercato nipponico il prossimo 4 dicembre.

Non solo: apprendiamo che il volumetto si comporrà, in totale, di 200 pagine, ma ancora ignoriamo quanti e quali capitoli includerà il volume. Probabile che assisteremo sia al finale del Torneo della Potenza, iniziato ufficialmente nelle pagine conclusive del quinto volume (da poco arrivato in Italia grazie a Star Comics) sia all'inizio del nuovo arco narrativo.

Il Prigioniero della Pattuglia Galattica porterà i colleghi del piccolo Jaco a rapire il povero e ignaro Majin Bu, che intanto è caduto in letargo: l'obiettivo è estrarre il Dai Kaioshin, l'entità divina che il demone rosa assorbì moltissimi anni fa quando era ancora malvagio. Il fantomatico prigioniero fuggito, che è stato poi svelato in immagini ufficiali, sembra essere collegato al Kaioshin scomparso...

Intanto, restando in ambito manga, sapevate che Star Comics ha pubblicato gli anime comics dei film La battaglia degli dei e La Resurrezione di F?