Dragon Ball Super: svelata la data di uscita in Italia del volume 10 da Star Comics

L'ultimo anno di Dragon Ball Super è stato segnato dall'arrivo di un potente e inedito nemico: Moro lo Stregone. Nel primo arco narrativo completamente creato da Toyotaro e quindi non presente nell'anime di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta sono diventati membri onorari della Pattuglia Galattica e hanno fatto la conoscenza di nuovi personaggi.

In attesa che un Dragon Ball Super 2 ci porti i contenuti in questione anche in forma animata, i lettori del manga possono godersi anche in italiano questi eventi grazie a Star Comics. La casa editrice perugina ha infatti rivelato che il tankobon 10 di Dragon Ball Super giungerà in Italia il 29 gennaio 2020, tra poco più di due mesi.

I capitoli presenti nel volume vanno dal 45 al 48 e sarà presente anche un piccolo contenuto extra con alcuni retroscena su chi ha dato il via a questa saga. La copertina sarà principalmente dedicata all'agente Merus, il misterioso guerriero della Pattuglia Galattica che sta aiutando Goku e Vegeta nella loro lotta contro Moro lo stregone.

Dragon Ball Super prosegue ogni mese in Giappone e viene pubblicato anche digitalmente su MangaPlus ogni mese. Il volume 11 della storia sarà pubblicato il 4 dicembre 2019 sotto l'etichetta Jump Books.