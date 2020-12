Dragon Ball Super: Svelata la posizione di Beerus e Whis al termine della serie Z?

La saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica di Dragon Ball Super sta ormai giungendo al termine con un'incredibile connessione agli eventi narrati al termine di Dragon Ball Z. Adiamo insieme a scoprire perché Beerus e Whis non erano presenti in seguito alla sconfitta di Majin Bu.

Nonostante l'utilizzo dell'Ultra Istinto e del Controllo dello Spirito, Goku e Vegeta hanno avuto parecchie difficoltà nello sconfiggere il malvagio Molo, riuscendoci in fine unicamente grazie all'aiuto del Grande Kaiohshin che permise a Goku di attingere ad ulteriore energia divina, individuando in Uub una sorgente della stessa. Quest'ultimo ragazzo è un evidente punto di congiunzione tra la serie Super e le ultime pagine del manga originale di Akira Toriyama, in quanto egli sembra che sia il guerriero destinato a diventare il nuovo protettore della terra in Dragon Ball Super, succedendo al protagonista.

A causa del nuovo collegamento tra le due trame, per molti fan sorge quindi spontaneo chiedersi in che luogo si trovassero il dio della distruzione Beerus e l'angelo Whis. Durante il combattimento con Molo, il primo era intenzionato ad intervenire ma successivamente vennero entrambi convocati dal Gran Sacerdote infelice per la morte di Merus. L'alieno si è infatti sacrificato nel corso della battaglia permettendo a Goku di padroneggiare l'Ultra Istinto e Whis potrebbe essere indirettamente responsabile del triste epilogo del personaggio, avvenuto tra le pagine di Dragon Ball Super.

In attesa di una punizione da parte degli dei, gli appassionati hanno ipotizzato come essa potrebbe comprendere l'impossibilità, dei due potenti amici di Goku, di ripresentarsi sul pianeta Terra. Ciò spiegherebbe il motivo per cui i due non si siano fatti vedere durante gli allenamenti dei protagonisti in preparazione al ventottesimo Torneo Tenkaichi.

Voi cosa ne pensate? Quale potrebbe esse la punizione degli dei? E secondo voi dove si trovavano Whis e Beerus al termine di Dragon Ball Z? Fatecelo sapere con un commento.