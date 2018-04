Dragon Ball Super: svelata una magnifica action figure di Goku Ultra Istinto!

Dopo il successo straripante di Dragon Ball Super, di sicuro anche il merchandising di tutto il franchise sarà schizzato alle stelle. La serie midquel ha dato vita a statuette con il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue, ma è stata recentemente annunciata una spettacolare action figure che ritrae Goku Ultra Isinto Perfetto.

Ce la segnala GovetaXV, che ci riporta che l'action figure rientra nella serie chiamata The Super Warriors Special. Quello ritratto, come potete vedere dalle foto in calce alla news, è Goku Ultra Istinto Perfetto, la forma definitiva del Migatte no Gukui che il nostro eroe riesce ad attivare contro Jiren il Girgio sul finire dell'episodio 129 e che scatena nell'episodio 130 di Dragon Ball Super.

La statuetta sembra davvero dettagliata, dai motivi nei capelli ai lineamenti nei muscoli di Goku fino alle pieghe e agli stratti del suo Gi arancione, che in occasione del duello conclusivo del Torneo del Potere si strappa quasi totalmente, rimuovendo le parti del torso arancione e blu e lasciando il nostro protagonista a petto nudo.

I capelli di Goku sono ovviamente argentati, com'è nei canoni della forma padroneggiata dell'Ultra Istinto. A vostro parere questa trasformazione, prima o poi, tornerà nelle future incarnazioni di Dragon Ball Super? Nell'ultimo episodio Goku asserisce chiaramente che non potrà farvici affidamento così facilmente...