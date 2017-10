Dragon Ball Super: svelate le prime pagine e i contenuti inediti del volume 4

Mentre in Italia è appena stato pubblicato il terzo volume dell’adattamento a fumetti di Dragon Ball Super , tra soli due giorni sarà disponibile in Giappone il quarto tankobon del manga disegnato dal sensei Toyotarō.

Dopo aver ammirato in anteprima la splendida copertina con protagonisti Zamasu, Black, Future Trunks, e soprattutto Goku e Vegeta in versione Super Saiyan God, quest’oggi sono state diffuse in rete le prime pagine del quarto volumetto. Visionabili in calce all’articolo, le suddette presentano il titolo del tankobon, i principali personaggi coinvolti nella vicenda, un breve riassunto dei capitoli più recenti ed una bellissima illustrazione con Goku e Vegeta.



Come di consueto, il volume presenta inoltre un’intervista ai sensei Toriyama e Toyotarō, rispettivamente scrittore e disegnatore dell’opera, dalla quale apprendiamo un importante segreto sul personaggio di Black. Secondo quanto rivelato, l'antagonista era stato inizialmente immaginato da Toriyama come un essere sì immortale, ma molto più debole, e infatti Goku e Vegeta avrebbero dovuto “gestirlo” senza ricorrere alla fusione.

Inoltre, pare che sia la trasformazione in Super Saiyan God di Vegeta che l’allenamento di Trunks sul pianeta dei Kaioshin, atto ad apprendere peculiari abilità di guarigione, siano state idee di Toyotaro, successivamente approvate dal sensei Toriyama e introdotte nell'adattamento cartaceo della serie.

Vi proponiamo di seguito i contenuti soprammenzionati, ricordandovi di correre in edicola e fumetteria a ritirare il terzo volume pubblicato dall'editore italiano Star Comics.