Dragon Ball Super: svelati i character design dell'Ultra Istinto e delle Saiyan donne

L'Ultra Istinto e i nuovi Saiyan dell'universo 6 sono tra le introduzioni più piacevoli di Dragon Ball Super. In particolare, Kale e Caulifla hanno riscosso un notevole successo nell'indice di gradimento dei fan, così come la nuova forma di Goku è stata accolta positivamente. Curiosi di ammirare i design originali?

Le immagini in questione provengono dalle pagine di un Box Art Book dedicato a Dragon Ball Super, incluso nell'edizione home video nipponica che viene periodicamente rilasciata con piccoli pacchetti di episodi ciascuno. Le pagine del libro svelano i character design di Kale, Saiyan dell'Universo 6, Kefla - il risultato della fusione tra Caulifla e Kale - e Goku Ultra Istinto.

Il Migatte No Gukui è apparso per la prima volta nell'episodio 110 di Dragon Ball Super, in occasione del primo duello tra Goku e Jiren, mentre Kale e Caulifla sono comparse negli episodi iniziali della Saga della Sopravvivenza degli Universi, quando Cabba decide di reclutarle per partecipare al Torneo del Potere. Kefla è la Fusione con i Potara derivata dalle due Saiyan donne e compare nell'episodio 114.

L'Ultra Istinto che compare nell'artwork, nonostante l'outfit di Goku sia quello strappato degli ultimi episodi, non è tuttavia quello Perfetto, bensì lo stadio incompleto che gli conferisce solo aura e occhi argentati, ma capelli ancora neri.

Qual è la vostra versione preferita del Migatte No Gukui?