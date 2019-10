Dragon Ball Super: svelati quanto namecciani sono ancora in vita

Nel corso della lunga storia di Dragon Ball, abbiamo potuto assistere a ogni genere di massacro possibile e immaginabile, tra combattimenti sanguinari e intere popolazioni sterminate. Tra le tante razze che abbiamo potuto scoprire all'interno dell'opera, però, ben poche hanno sofferto tanto quanto i namecciani.

Sin dal loro debutto all'interno della serie, i nostri sfortunati alieni hanno subito ogni sorta dramma possibile, fino al totale annientamento del loro mondo natale. Questa tendenza a trasformarli in dei veri e propri bersagli semoventi non ha mai accennato a volersi placare e anzi, con l'arrivo di Dragon Ball Super, la situazione è riuscita addirittura a peggiorare in modo catastrofico.

L'ultimo capitolo del manga dedicato a Dragon Ball Super, ha infatti permesso ai fan di rivedere Piccolo, che nel corso di questi lunghi anni e divenuto una vera e propria icona del franchise, indubbiamente uno dei personaggi più amati dai fan, finendo con il diventare all'occhio del pubblico una sorta di portavoce dell'intera razza namecciana. Ebbene, proprio l'ultimo numero dell'opera ci ha permesso di scoprire l'effettivo numero di namecciani ancora in vita, un popolo composto da miliardi d'abitanti che in seguito all'attacco di Moro a New Namek sono ora ridotti a un numero a singola cifra.

Dopo l'incontro tra Piccolo e Jaco, il nostro eroe si è infatti potuto riunire con Esca e Dende. Il vecchio namecciano si è mostrato assai felice nel poter vedere i due leader, ma i motivi per festeggiare vengono velocemente meno. Durante l'evento, Piccolo finisce infatti con lo scoprire che loro tre sono gli ultimi namecciani ancora in vita. In particolare, è Jaco che conferma il tutto dichiarando:

"Sì, voi tre siete gli ultimi namecciani sopravvissuti".

Ciò significa insomma che l'attacco di Moro a New Namek è stato ancor più devastante di quanto inizialmente preventivato, con i sopravvissuti al disastro che Freezer portò su Namek ora venuti meno, una rivelazione che come facilmente immaginabile ha saputo sconvolgere Piccolo, determinato più che mai a vendicare la sua razza, oramai sull'orlo dell'estinzione.

