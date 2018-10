Dragon Ball Super: svelato il piano segreto di Whis!

I fan della serie manga di Dragon Ball Super sono eccitati all'idea di vedere come si concluderà la sfida rappresentata dal Torneo del Potere, ma intanto hanno avuto un importante chiarimento sulle intenzioni di Whis riguardo all'allenamento che Goku e Vegeta hanno dovuto seguire per aumentare la loro potenza.

Il formidabile e implacabile Torneo del Potere sta per giungere al termine, e gli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super hanno visto momenti di grande intensità, con scontri epici e senza esclusione di colpi. In particolare, Goku ha tentato di avere la meglio sullo spaventoso guerriero dell'universo 11 Jiren grazie alla sua forma Ultra Istinto. Nonostante l'impensabile aumento delle sue capacità combattive, questo non è bastato al saiyan per avere la meglio sul Grigio e sulla sua capacità di superare sempre i propri limiti.

Una volta esauritasi la potenza della forma Ultra Istinto, Goku si è ritrovato esausto e con il corpo gravemente a corto di energie, in completa balia dell'avversario. Fortunatamente in suo aiuto arriva l'orgoglioso principe dei saiyan, Vegeta, che salva il rivale e si propone, sorprendentemente, di combattere in coppia contro il loro formidabile avversario. Contrariamente a quanto visto nella serie anime, la grande capacità di combattere in duo di Goku e Vegeta si rivela molto efficacie, con Jiren che fatica a tenere testa agli assalti in continuo arrivo.

Persino Lord Beerus si sorprende della loro abilità, cosa che lo porta a comprendere quello che era sempre stato il piano di Whis: l'allenamento a cui li sottoponeva, e cioè una sfida due contro uno nei suoi confronti, mirava solamente a rendere la coppia più potente nelle mosse in combo. L'imperscrutabile essere dai capelli bianchi risponde con la classica risata, annuendo. Il capitolo si conclude con i due saiyan che hanno costretto Jiren alle corde, pronti all'ultimo assalto decisivo.

I fan si sono già scatenati, domandosi a cosa potrebbe portare il piano di Whis in futuro, con alcuni che pensano ad una minaccia ancora ignota e impossibile da abbattere singolarmente e altri che ipotizzano un ritorno della fusione in Gogeta, per cui la coordinazione è fondamentale. Non ci resta che attendere per scoprire cosa attende i due guerrieri nel proseguire del manga.