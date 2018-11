Dragon Ball Super: svelato il villain del nuovo arco narrativo del manga!

Emergono nuove informazioni sui prossimi sviluppi del manga di Dragon Ball Super. Dalla Rete, infatti, sono spuntate le prime immagini di quello che con ogni probabilità sarà il villain dell'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Il nuovo antagonista, come mostrano le immagini che vi riportiamo in calce, sarà una creatura simile a un caprone con una lunga barba grigia. Ignoriamo il nome di questo individuo, ma presumiamo che sarà lui il fantomatico Prigioniero della Pattuglia Galattica che Jaco e i suoi colleghi stanno cercando tanto insistentemente.

La notizia sembra ufficiale, dal momento che le immagini provengono dal sito ufficiale di V-Jump, il magazine mensile edito da Shueisha che viene pubblicato a cadenza mensile nelle fumetterie e librerie giapponesi.

Ci si chiede, a questo punto, quanto sarà potente questo nuovo villain del manga di Dragon Ball Super: sappiamo che la Galactic Patrol desidera risvegliare il potere del Grande Kaioshin presente all'interno del corpo di Majin Bu per fermarlo: ricordiamo, inoltre, che il villain spunta in un momento in cui Goku e Vegeta hanno affrontato avversari del calibro di Jiren e di Broly, dal momento che la saga in questione si svolge dopo gli eventi del film in uscita il 14 dicembre.

Non ci resta che attendere il prossimo capitolo del manga di Toyotaro per scoprire i prossimi sviluppi.