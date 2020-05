Dragon Ball Super: il talento di Vegeta, un prodigio che non è mai cambiato

Il Principe dei Saiyan è sicuramente il personaggio che più di tutti si è evoluto durante la lunga corsa di Dragon Ball. Nonostante la sua pura malvagità sia ormai un lontano ricordo, vi è ancora un elemento che nel cuore di Vegeta non è mai cambiato. Toyotaro, nell'ultimo capitolo, ha voluto rimarcare proprio su questo dettaglio.

Infine, Vegeta ha raggiunto il campo di battaglia, non senza un clamoroso effetto a sorpresa dettato dal teletrasporto, l'iconica tecnica di Goku. La sicurezza mostrata dal saiyan, tuttavia, sembra preludere a un grande nuovo potere, frutto dell'allenamento sul pianeta Yardrat. E se così fosse, questa sarebbe anche la prima volta che Vegeta supera davvero l'eterno rivale, divenendo di fatto il vero protagonista dello scontro con Molo.

Alla fine dell'addestramento, inoltre, gli yardratiani ne approfittano per commentare i risultati ottenuti dall'orgoglioso principe, che non solo ha appreso la trasmissione istantanea in pochi minuti al contrario dell'intero mese impiegato da Goku, ma ha persino raggiunto un livello incredibile. Nella fattispecie, gli abitanti del mondo alieno additano Vegeta a un vero e proprio prodigio, un talento nato per il duro lavoro. E i risultati ottenuti in tutti questi anni non sono altro che il sinonimo della sua costante perseveranza.

Il sensei, inoltre, recupera questa parentesi direttamente dal primo incontro tra il Principe e Goku, al momento del loro primo duello, in cui il saiyan svela al protagonista che non basta solo il "duro lavoro" per ottenere grandi risultati, ma è necessario avere anche il talento per oltrepassare ostacoli che altrimenti sarebbero irraggiungibili. E a giudicare dall'addestramento di Vegeta, nonché a tutti i passi che il saiyan ha fatto senza alcuna sorta di aiuto, potremmo nuovamente ribadire come egli non sia altro che prodigio a tutti gli effetti.

