Dragon Ball Super: tanti auguri alla voce originale di Goku, Masako Nozawa

Compie gli anni Masako Nozawa, leggendaria doppiatrice giapponese che ha prestato la sua voce a Goku e vari altri personaggi del franchise Dragon Ball. Alla veneranda età di ottantaquattro anni, la carriera di Nozawa non sembra destinata a interrompersi.

Nata il 25 ottobre del 1936 in Giappone, Nozawa Masako compie oggi ottantaquattro anni. Attrice, doppiatrice e narratrice, è la ventennale voce di Goku nel franchise di Akira Toriyama. Ma non solo; Nozawa è strettamente legata alla famiglia del Saiyan, avendo anche doppiato i suoi due figli, Gohan e Goten, suo padre, Bardak, Turles e persino Black Goku in Dragon Ball Super. Nozawa ha interpretato prevalentemente ruoli maschili, guadagnandosi il soprannome di "The Eternal Boy". Tuttavia, attualmente la doppiatrice preferisce prestare la sua voce a donne anziane.

Tra i suoi altri ruoli nel mondo anime, per un periodo Nozawa ha doppiato Doraemon, è stata la voce di Kureha in One Piece e di Indovina in Weathering with You, ed è attualmente la voce narrante del remake Digimon Adventure 2020. La doppiatrice è stata protagonista di una grande carriera persino nel mondo dei videogiochi; il suo ultimo ruolo è stato in Jump Force, picchiaduro che riunisce i personaggi più amati della rivista Shonen Jump. Nel 2017 ha persino inciso il suo nome nel Guinness World Records in ben due categorie, entrambe legate alle performance del personaggio di Goku nei videogiochi dedicati a Dragon Ball. Dragon Ball Super sarà presente al Jump Festa, evento in cui scopriremo il futuro del franchise. In attesa del nuovo arco narrativo del manga, i fan di Dragon Ball vorrebbero vedere realizzarsi alcuni desideri.