Dragon Ball Super: tanti nuovi dettagli sul capitolo 43 del manga

Prima di poter assistere alla release ufficiale del capitolo 43 di Dragon Ball Super, possiamo analizzare nuove informazioni in nostro possesso sulla trama e sul nuovo villain, di cui ora conosciamo anche il nome e il background. Tutti i dettagli dopo il salto!

Innanzitutto sappiamo che il capitolo comincia con un flashback che ci catapulta indietro nel tempo di eoni, quando il Dai Kaioshin era ancora in attività. La divinità, insieme al Kaioshin del Sud, era molto più potente rispetto a quando fu sconfitta da Majin Bu e i due arrivarono ad affrontare il fantomatico prigioniero della Pattuglia Galattica, in grado di scagliare meteoriti e di assorbire l'energia vitale dei pianeti.

Soltanto al termine di uno scontro violento il Dai Kaioshin riuscì a trionfare contro il villain, di cui ora conosciamo anche il nome: Moro. A quanto pare, il nerboruto Kaioh sfruttò il suo potere per sigillare il potere magico del nemico, permettendo alla Pattuglia Galattica di arrestarlo. I poliziotti spaziali, tuttavia, non riuscirono a ucciderlo, così decisero di imprigionarlo per più di 10mila anni. Ora che è evaso, i pattugliatori hanno bisogno nuovamente del Dai Kaioshin.

Vediamo poi, nel presente, che Goku e Vegeta vengono reclutati dalla Galactic Patrol e investiti di una missione insieme a Jaco e Merus: devono catturare tre banditi per essere messi alla prova. I due eroi lasciano che sia Merus a occuparsene, osservando il modo in cui il guerriero sottomette i criminali. Infine, Goku prova a localizzare l'aura di Moro con il teletrasporto, ma il Ki dell'eroe viene avvertito dal villain, che riesce a percepire di essere braccato. Kakaroth rimane enormemente sorpreso, poiché è la prima volta che accade.

Infine, viene fatta menzione al potere del Dai Kaioshin come una "forza divina", lasciando intendere che fosse un'entità davvero formidabile. Non ci resta che attendere la release di Dragon Ball Super 43 su V-Jump per scoprire ulteriori dettagli.