Dragon Ball Super: un tatuaggio di Goku in Ultra Istinto è tra i più belli di sempre

I fan possono fare follie per la loro serie preferita, che sia il riempirsi la casa di action figure a grandezza naturale come questo fan di ONE PIECE oppure il tatuarsi disegni spettacolari ispirati o direttamente tratti da un anime. È questo il caso di un tatuaggio diventato virale, direttamente ispirato a Dragon Ball Super e il film Broly.

Dopo tante ore di sessione e supporto di altre persone della comunità Reddit di Dragon Ball, il fan dell'opera di Akira Toriyama, Kizashee, ha postato il disegno completo di un tatuaggio sul suo braccio destro. Come potete vedere in calce, il disegno è estremamente esteso e richiama alcuni personaggi dell'universo di Dragon Ball Super.

In alto è preponderante la figura di Goku, in versione Ultra Istinto come l'abbiamo visto durante lo scontro con Jiren durante l'arco del Torneo del Potere. Il protagonista si prepara a sferrare una Kamehameha, mentre in basso c'è Gogeta direttamente preso da Dragon Ball Super: Broly, ultimo lungometraggio del franchise dove Goku e Vegeta sono costretti ad effettuare la famosa fusione con danza Metamor per abbattere il nemico.

Intorno ai due personaggi ruotano invece le famose sfere del drago, gli oggetti che diedero inizio a questa straordinaria avventura tanti anni fa con protagonisti Goku e Bulma. Vi piace questo nuovo tatuaggio a tema Dragon Ball Super? Non è il primo disegno particolarmente dettagliato che un fan si fa tatuare, altri invece hanno optato per cose molto più simpatiche e originali come Goku in versione gelato.