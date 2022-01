Dragon Ball Super: ecco una tecnica che deve assolutamente tornare nella serie

Il susseguirsi di archi narrativi in Dragon Ball Super, con nuovi antagonisti, sempre più potenti e che riescono a spingere i protagonisti oltre i propri limiti, ha portato all’introduzione di nuove trasformazioni e tecniche combattive mai viste in precedenza. Tuttavia l'attenzione degli appassionati si è rivolta verso un'arma già vista in passato.

Si tratta delle spirit swords, o anche ki swords, adattate in italiano con lame dello spirito, e che sebbene vengano riproposte raramente sia all’interno del manga regolare sia negli spin off, sono piuttosto comuni. Infatti il concetto alla base della tecnica è molto semplice, l’utilizzatore incanala parte della sua energia su una delle due mani, estendendo il suo ki come se fosse appunto una lama.

Considerato il livello raggiunto sia da Goku che Vegeta, rispettivamente con l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego, sarebbe interessante vedere il ritorno delle lame di spirito, da tanti appassionati del franchise, come potete vedere dai post riportati in fondo alla pagina. Stando alle immagini condivise, uno degli esempi più iconici e recenti è l’utilizzo della spirit sword da parte di Zamasu trasformato in Super Saiyan Rosé.

E voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere le lame dello spirito nel manga? Fatecelo sapere nella sezione riservata ai commenti. Per finire vi lasciamo alle previsioni del capitolo 81 di Dragon Ball Super.