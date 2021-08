Dragon Ball Super: la tecnica più forte di tutte, ecco qual è

Dragon Ball Super ha ridato nuova vita alla serie di Akira Toriyama, e naturalmente con l'avanzare della storia i fan hanno avuto modo di conoscere nuovi personaggi, trasformazioni e soprattutto nuove tecniche. Ma qual è al momento la mossa più forte in assoluto? Scoprirlo insieme.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nostro video d'approfondimento pubblicato sul canale YouTube di Everyeye Plus, dove discutiamo delle ultime notizie inerenti cinema, anime, manga e serie tv. Naturalmente rispondere a una domanda simile non è facile, ma a nostro avviso esiste una tecnica superiore a tutte le altre.

Tra le tecniche utilizzate dai combattenti di Dragon Ball, al momento la più forte in assoluto dovrebbe essere la Kamehameha Suprema di Goku Ultra Istinto, una mossa dal potenziale distruttivo enorme, e probabilmente la più forte in assoluto. Ovviamente guerrieri del calibro di Beerus e Whis potrebbero essere in grado di superarla, ma tra ciò che abbiamo visto finora, l'onda energetica di Goku è sicuramente in pole position.

E voi cosa ne pensate? Qual è la tecnica più forte tra quelel viste finora? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Dragon Ball Super tornerà mercoledì 18 agosto su MangaPlus, e che nel nuovo capitolo potremmo persino assistere a una nuova tecnica di Vegeta.