Dragon Ball Super: la tecnica di Gogeta che potrebbe annientare Black Freezer

L'avvento della serializzazione di Dragon Ball Super: Super Hero ha lasciato in sospeso una delle battaglie più attese della community, quella contro Black Freezer. Abbattere il villain più iconico della serie questa volta sembra impossibile, eppure i nostri Saiyan potrebbero già avere a disposizione un'arma infallibile.

Al termine della Saga di Granolah, il tiranno spaziale era tornato manifestando il suo nuovo, mostruoso potere in grado di mettere K.O. in contemporanea e con un solo colpo Goku Ultra Istinto e Vegeta Ultra Ego. Mentre in Dragon Ball Super 98 lo scontro con Cell Max entra nel vivo, i due Saiyan sono lontani dalla Terra, concentrati ad addestrarsi sotto la supervisione di Beerus e Whis, e in compagnia di Broly.

L'approccio a questo nuovo allenamento è diverso per Goku e Vegeta. Se il principe sta cercando di fortificare il suo spirito, Kakarot sta ancora trovando la quadra per il controllo dell'Ultra Istinto. Eppure, il duo Saiyan possiede la chiave per sconfiggere il ritorno di Black Freezer in Dragon Ball Super proprio in tasca.

Come abbiamo già visto, sia l'Ultra Istinto che l'Ultra Ego non si sono rivelati utili contro Black Freezer. Goku e Vegeta potrebbero tuttavia ricorrere alla Danza Metamor, dando vita a Gogeta e sfruttando quella sua tecnica infallibile.

In Dragon Ball Z: il diabolico guerriero degli inferi Gogeta utilizza una mossa peculiare, mai vista da nessun altro personaggio, per affrontare il mostro Janenmba. Nella pellicola, Gogeta utilizza lo Stardust Breaker, conosciuto anche come Soul Punisher o Castigatore di Anime. Questa sfera energetica di colore arcobaleno ha la capacità non solo di generare una potente esplosione, ma anche, come ci fa intuire il nome stesso della tecnica, di purgare le anime malvagie.

Lo Stardust Breaker di Gogeta è in grado di purificare le anime dei malvagi, cosa che viene confermata in Dragon Ball Super: Broly. Contro il Saiyan Leggendario Gogeta ricorre alla stessa tecnica, che però non porta agli stessi effetti visti contro Janenmba. Broly è infatti un Saiyan dal cuore puro e nobile, ma cosa succederebbe se questa mossa venisse usata contro Black Freezer?

Come ben sappiamo, il tiranno spaziale è totalmente malvagio e nel suo cuore non c'è spazio per la bontà o la riconoscenza. Se Gogeta riuscisse a colpire Black Freezer con lo Stardust Breaker per lui non ci sarebbero speranze e verrebbe cancellato dall'esistenza.