Dragon Ball Super, Tenshinhan merita di rinascere come Piccolo e Gohan?

Se Dragon Ball Super ha dato nuova centralità a Piccolo per il futuro di Gohan, forse non è completamente campata in aria l'idea che anche Tenshinhan possa presto tornare in scena. C'è davvero ancora bisogno di lui nella narrazione?

Tenshinhan è l'essere umano più talentuoso e perseverante nel mondo delle arti marziali, quindi il potenziale per sbloccare nuove tecniche letali esiste e andrebbe sfruttato.

Inoltre, è un personaggio dotato di un ventaglio incredibilmente ampio di mosse che vanno dallo sdoppiamento al Cannone dell'Anima e, per questo motivo, è sempre divertente vederlo combattere.

Il coraggio di Tenshinhan è un altro elemento a favore del combattente, il quale non si è mai tirato indietro davanti a sfide impossibili. Anche se non è riuscito a resistere a lungo ai colpi di Cell e Buu, li ha affrontati a viso aperto senza mai demordere, dimostrando una tenacia con pochi eguali.

Infine, i veri fan di Akira Toriyama non dimenticano il 22° Torneo Tenkaichi la cui finale è al centro di uno degli episodi più belli in assoluto di Dragon Ball. Lo scontro tra Goku e Tenshinhan è ad oggi un apice indimenticabile dell'opera difficile da raggiungere per qualsiasi battle-shonen moderno e speriamo che il futuro dell'IP preveda una rinascita del prodigio della Scuola della Gru.

Dragon Ball Super avrà il coraggio di riportare "l'umanità" al centro della storia o si limiterà ad ignorare guerrieri validissimi come Tenshinhan fino alla fine? Diteci nei commenti se anche a voi mancano l'atmosfera e i personaggi della prima, leggendaria, serie di Dragon Ball.

