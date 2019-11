Dragon Ball Super: una teoria anticipa un destino tragico per Vegeta?

Moro lo stregone sta costringendo i protagonisti di Dragon Ball Super a fare dei salti mortali per ottenere ancora più potere. I due saiyan si sono separati per allenarsi per conto proprio, con Goku alle prese con Merus e l'Ultra Istinto. Vegeta, invece, si è recato su Yardrat per imparare qualche tecnica che neanche il suo rivale possiede.

Proprio Vegeta, secondo una teoria, potrebbe passare momenti duri su Dragon Ball Super. Una teoria di alcuni giorni scorsi infatti collega al pianeta Yardrat un male incurabile che già colpì Goku nel corso di Dragon Ball Z.

Ricorderete come, al suo ritorno da Yardrat sulla Terra, Goku fu avvisato da Trunks della malattia cardiaca che poi l'avrebbe ucciso. Non si conosce l'epidemiologia di questo malessere che però può portare a conseguenze gravi se non curate e, pertanto, in questo mistero è aleggiata la possibilità che tutto sia dovuto a Yardrat o all'allenamento stressante che i guerrieri devono sostenere per regolare il proprio ki.

Dato che nel periodo temporale presente la medicina non è ancora stata creata, potrebbe essere anche un modo per lanciare nuovamente nel futuro Goku e Vegeta, alla ricerca della medicina che fu donata anni prima da Trunks del futuro. Non resta che vedere se già nel prossimo capitolo Vegeta su Yardrat subirà qualche impatto importante sulla propria salute.