Dragon Ball Super, teorie sul terzo desiderio espresso da Moro

Attualmente il manga di Dragon Ball Super sta tenendo i fan col fiato sospeso per numerosi colpi di scena e una tensione sempre molto alta, anche grazie all'inserimento di nuovi elementi nella serie. Tra questi anche il pericoloso villain di nome Moro, oltre ad alcuni eroi, rta cui Merus, così come il ritorno di Nuova Namek.

L'ultimo numero di Dragon Ball Super ha permesso ai lettori di vivere un momento decisamente pesante nella battaglia per Nuova Namek: il Galactic Patrol ha liberato un Majin Buu potenziato contro Moro, il divoratore di pianeti, spingendolo a trovarsi in condizioni per niente agevoli. La vittoria era praticamente cosa fatta, finché Cranberry non è riuscito a recuperare l'ultima sfera del drago del pianeta verde, così da permettere a Moro di evocare Porunga. Un desiderio per recuperare tutta la propria energia e un altro per spezzare il sigillo del Supremo Kai sulla magia di Moro. Nonostante questo gesto benevolo nei confronti del proprio padrone, però, lo stregone decide di uccidere Cranberry e tenere per sé il terzo desiderio.



Al momento non sappiamo cosa Moro ha chiesto per il suo terzo desiderio: la richiesta è talmente complessa che il villain è costretto a valutare, insieme con Porunga, la fattibilità della richiesta. La promessa è che Goku e Vegeta presto si renderanno conto di cosa ha chiesto, ma intanto le teorie dei fan iniziano a proliferare sul web. La prima, e anche la più ovvia, è che Moro abbia chiesto di rimuovere la sua unica vulnerabilità, che 10 milioni di anni prima lo aveva visto perdere sotto il potere di Daikaioh, il che lo renderebbe invincibile in tutti gli universi. La seconda teoria riguarda l'aver potuto chiedere di diventare completamente immune al potere degli Dei. L'opzione C riguarda l'aver chiesto di annullare qualsiasi potere divino negli altri individui degli universi, così da rendere molto meno potenti sia Goku che Vegeta.



La quarta opzione riguarda l'aver chiesto di ottenere il potere di un Super Saiyan, che ha la possibilità di vedere aumentare sempre di più la propria forza nel corso degli anni, grazie all'allenamento. Oppure, ancora, di uccidere tutte le divinità dell'universo di Dragon Ball. Infine, si potrebbe anche pensare che il terzo desiderio altri non è che un MacGuffin (l'espediente narrativo inventato da Alfred Hitchcock, che come particolarità aveva quella di rappresentare il nulla, se non il motore narrativo della vicenda): senza dover necessariamente svelare il contenuto del terzo segreto, questo potrebbe diventare il movente per una nuova sessione di allenamento e un ulteriore potenziamento dei protagonisti di Dragon Ball Super.