Dragon Ball Super: la terrificante Kamehameha di Gogeta, vista dagli occhi di Broly

Dragon Ball Super: Broly, il lungometraggio del 2018 scritto da Akira Toriyama e realizzato da Toei Animation, ha finalmente reso canonico il nono Saiyan sopravvissuto all'esplosione del Pianeta Vegeta. Broly non ha avuto, tuttavia, un'introduzione semplice, visto che dopo poco più di un'ora si è trovato costretto ad affrontare il temibile Gogeta.

Dopo una prima serie di scontri con Goku e Vegeta infatti, Broly perde completamente il controllo e riesce a trasformarsi nel Super Saiyan Leggendario, costringendo i due a ricorrere alla tecnica della fusione. Da quel punto in poi il Saiyan subisce una serie di colpi dalla potenza inaudita, finendo più volte al tappeto e rischiando di essere ucciso dallo spaventoso attacco finale di Gogeta Super Saiyan Blue.

L'utente Twitter Ruto830, famoso sul web a causa delle sue fan art dedicate al mondo di Dragon Ball, ha deciso di ritrarre uno dei rari momenti in cui Broly avrebbe potuto tornare in sé. In calce potete dare un'occhiata al disegno in questione, in cui è mostrata la prospettiva del guerriero subito prima di essere colpito dalla nuova Kamehameha multipla di Gogeta Super Saiyan.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fan art? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Dragon Ball Super: Broly.