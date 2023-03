Dragon Ball Super: il terrore di Black Freezer nella prima statua a grandezza naturale

La chiusura della saga di Granolah ha lasciato i lettori di Dragon Ball Super con un grande colpo di scena. L’ex imperatore galattico Freezer, uno dei più ostici villain della serie, è tornato in una nuova forma. In attesa di scoprire il ruolo che Black Freezer avrà nel futuro della serie, ecco la sua prima statua a grandezza naturale.

Mentre Toyotaro si sta dedicando a riproporre gli eventi visti nel film Dragon Ball Super: Super Hero, in seguito alla brevissima saga prequel dedicata a Trunks e Goten, la community di appassionati continua ad avanzare teorie riguardo Black Freezer. Dopotutto, lo storico antagonista della saga ambientata su Namek, nonché alleato dei guerrieri della Terra nel Torneo del Potere, è stato sempre presente e con molte probabilità tornerà a creare problemi a Goku e gli altri nella prossima saga originale del manga.

Oltre alle varie teorie sulla nuova trasformazione raggiunta da Freezer, e alle rivelazioni sulla sua origine condivise da Toyotaro stesso, l’Imperatore ha ricevuto finalmente una statua a grandezza naturale. In arrivo sul mercato tra il terzo e quarto trimestre del 2023, la statua, di cui trovate delle immagini in calce, ritrae alla perfezione il villain, nella posa in cui si mostra alla fine del capitolo 87, è alta 168 centimetri, ed è già possibile preordinarla al prezzo di 2500 euro.

Per chi volesse avere lo stesso modello ma in dimensioni più ridotte, in scala 1/6, alta 28 centimetri, e in scala 1/4, alta 42 centimetri, queste vengono vendute rispettivamente a 115 e 165 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, vi lasciamo alle previsioni sul capitolo 92 di Dragon Ball Super in uscita il 20 aprile 2023 su MangaPlus.