Dragon Ball Super e la timeline: cosa succede con la nuova saga?

La chiusura della saga del sopravvissuto di Cereal è stato un momento importante per il manga di Dragon Ball Super. Nel corso degli ultimi mesi, Toyotaro si è preso una lunghissima pausa così da programmare per bene gli avvenimenti del prossimo arco narrativo, che ha finalmente preso vita con l'ultima pubblicazione di V-Jump.

Con Dragon Ball Super 88 su Manga Plus è stato finalmente il turno di Goten e Trunks, i due giovani saiyan che sono cresciuti e diventati adolescenti. Abbandonando le vesti da bambini, è il loro turno di entrare in azione in questa saga che sarà completamente collegata al film Dragon Ball Super: Super Hero. E proprio per questo, tenendo in considerazione gli ultimi sviluppi, è il momento giusto per fare il punto sull'attuale timeline di Dragon Ball Super.

Adesso il manga è in una fase ancora antecedente a quella del film, anche se non si sa di quanto di preciso. Probabilmente però gli eventi sono molto vicini e anzi, da quanto trapela, il manga a breve si occuperà anche di narrare in quest'altro formato la storia di Dragon Ball Super: Super Hero. Come ha dichiarato Toriyama, il film segna la fine della saga Z dato che subito dopo questi eventi si tiene il Torneo Tenkaichi durante il quale Goku fece la conoscenza di Ub.

Pertanto, quando Toyotaro porterà a termine questa saga, potrebbe finalmente arrivare il momento della giovane reincarnazione di Majin Bu. Il manga si trova quindi in un momento cruciale dato che a breve si entrerà in territori completamente sconosciuti e mai narrati, a meno che non si voglia riprendere anche Dragon Ball GT rivisitandolo.