Dragon Ball Super: i titoli degli episodi 73-74 su Italia 1 di sabato 10 febbraio

Archiviato il weekend, e con esso la messa in onda dell'edizione italiana di, è tempo di rivolgersi alla prossima tornata di episodi di sabato 10 febbraio su Italia 1. Ci avviciniamo alla fine del pacchetto attuale di puntate, con una serie di altri appuntamenti filler.

Vediamo dunque le prime anticipazioni delle puntate di sabato 10 febbraio, che per la precisione saranno le numero 73 e 74. Di seguito i titoli degli episodi:

Dragon Ball Super - Episodio 73: "Ciak, si gira!"

Data e ora : sabato 10 febbraio, ore 13:50

- Episodio 73: "Ciak, si gira!" : sabato 10 febbraio, ore 13:50 Dragon Ball Super - Episodio 74: "L'indomito Great Saiyaman!"

Data e ora: sabato 10 febbraio, ore 14:15

I titoli originali dei due episodi di Dragon Ball Super sono, rispettivamente, "Sfortuna di Gohan! Un inaspettato film su Great Saiyaman?!" e "Per coloro che amo! L'indomabile Great Saiyaman!"; com'è facile intuire dai titoli, vedremo il prode Gohan - nei panni del buffo supereroe da lui creato in Dragon Ball Z per combattere il crimine - si ritroverà coinvolto nelle riprese per un film.

Quella del 10 febbraio sarà la penultima messa in onda di Dragon Ball Super su Italia 1: il pacchetto terminerà infatti con l'episodio 76, dopodiché dovremo aspettare che Mediaset si occupi di doppiare e distribuire l'arco narrativo dedicato al Torneo del Potere.