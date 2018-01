Dragon Ball Super: titoli episodi 67,68,69 e 70 su Italia 1 tra il 22 e il 27 gennaio

Termina un'altra settimana in compagnia die sarà peraltro l'ultima in cui l'anime ci terrà compagnia dal lunedì al venerdì: dopo il 23 gennaio, infatti, la programmazione su Italia 1 cambierà, andiamo a scoprirla insieme ai titoli delle puntate 67,68,69 e 70.

Dragon Ball Super, infatti, proseguirà con l'attuale programmazione fino a martedì 23 gennaio: dopo questa data, a causa di motivi di palinsesto che porteranno Mediaset a rivedere le proposte giornaliere, l'anime midquel di Dragon Ball Z tornerà su Italia 1 soltanto il sabato con un doppio episodio, a partire dalle 13:50.

E dunque, andiamo a sviscerare i titoli delle quattro puntate nella settimana tra il 22 e il 27 gennaio: i numeri 67 e 68 saranno trasmessi lunedì 22 e martedì 23, mentre i numeri 69 e 70 nella doppia tornata di sabato 27.

Dragon Ball Super - Episodio 67: "Una nuova speranza"

Data : lunedì 22 gennaio

- Episodio 67: "Una nuova speranza" : lunedì 22 gennaio Dragon Ball Super - Episodio 68: "Troppi desideri per un solo drago"

Data : martedì 23 gennaio

- Episodio 68: "Troppi desideri per un solo drago" : martedì 23 gennaio Dragon Ball Super - Episodio 69: "Si salvi chi può! Torna quella birba di Arale!"

Data : sabato 27 gennaio

- Episodio 69: "Si salvi chi può! Torna quella birba di Arale!" : sabato 27 gennaio Dragon Ball Super - Episodio 70: "La sfida di Champa"

Data: sabato 27 gennaio

L'episodio 67 si preoccuperà di chiudere l'arco narrativo di Future Trunks, culminato proprio oggi con la sconfitta di Zamasu. Gli episodi successivi, fino al numero 76, corrispondono a una carrellata di filler in attesa della puntata 77, che inaugurerebbe la saga della Sopravvivenza degli Universi.

Tuttavia, il pacchetto di episodi in italiano proposti in questa terza tornata di gennaio 2018 comprenderà le puntate fino alla 76: per il Torneo del Potere dovremo aspettare, probabilmente, la fine dell'anno.