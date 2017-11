Dragon Ball Super: titoli e sinossi degli episodi 115, 116, 117 e 118!

Laha svelato una nuova tornata di informazioni riguardanti gli episodi di: nello specifico parliamo di titoli e sinossi delle puntate numero 115, 116, 117 e 118, che preannunciano sviluppi di trama davvero clamorosi ed emozionanti.

Attenzione possibile Spoiler

Bando alle ciance, vi forniamo di seguito il titolo e la sinossi di ciascun episodio di Dragon Ball Super, a partire da aggiornamenti importanti sul numero 115 e le prime, esclusive informazioni sui seguenti tre.

Dragon Ball Super - Episodio 115: "Goku VS Kafla! Il Super Saiyan Blue è sconfitto!?"

Data episodio: 12 novembre

Trama: Kale e Caulifla si sono fuse grazie ai Potara e ora si trovano ad affrontare Goku come Kafla, mostrando un potere immenso. Assistendo a tutto ciò, gli altri Universi si chiedono se anche loro possano utilizzare i Potara per fondere i propri guerrieri..

Data episodio: 19 novembre

Trama: Durante la battaglia contro Kafla, Goku riesce ad utilizzare nuovamente l’Ultra Istinto, l’abilità che anche gli Dei faticano a controllare. Goku scatena una spaventosa potenza contro il suo avversario Kafla!

Data episodio: 26 novembre

Trama: Dopo aver usato tutto il suo potere con l’Ultra Istinto, Goku viene preso di mira da Ribrianne e dai guerrieri dell’Universo 2. Mentre Goku subisce i loro colpi, C17 e C18 vanno in suo aiuto

Data episodio: 3 dicembre

Trama: ancora sconosciuta

Vicende a dir poco clamorose nei prossimi episodi di Dragon Ball Super: nel giro di un mese assisteremo non soltanto al ritorno della modalità Ultra Istinto per Goku, che dovrà ricorrere a questo potenziamento divino per battere un'avversaria inaspettatamente forte come Kefla, ma anche al ritorno sotto i riflettori degli Androidi 18 e 17 (noi ve l'avevamo detto!) e - dulcis in fundo - alla scomparsa di un altro universo. Di quale si tratterà?