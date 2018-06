Dragon Ball Super: titoli e trama delle repliche su Italia 1 dall'11 al 16 giugno

Dall'11 al 16 giugno saranno trasmesse delle repliche di Dragon Ball Super. Sicuramente una possibilità per far avvicinare qualche nuovo fan all'anime ed un'occasione per chi si è perso qualche momento chiave dell'inizio dell'anime con protagonisti Goku e compagni.

Italia 1 ha deciso di trasmettere le repliche di Dragon Ball Super dall'11 al 16 giugno. Vi proponiamo qui di seguito le sinossi ufficiali e i titoli degli episodi:

Ep. 1 IL PREZZO DELLA PACE - Regia: Kimitoshi Chioka, Morio Hatano

Sei mesi dopo la morte di Majinbu, Goku lavora nei campi sperando di potersi allenare un giorno da Re Kaio.Goten vuole comprare un regalo di matrimonio a Videl e, dopo aver sfidato con Trunks un enorme mostro a forma di serpente, regala alla promessa moglie di suo fratello Gohan, una boccetta di acqua termale. Intanto a Satan viene ingiustamente consegnato il premio mondiale per la pace del valore di cento milioni di zeni e cerchera' a tutti i costi di regalarlo a Goku.Quest'ultimo li accetta e mentre Chichi sembra esaltata all'idea di poter regalare un futuro di studio al piccolo Goten, lui puo' finalmente andare ad allenarsi da Re Kaio.Ma nessuno sa che Majinbu e' nascosto nelle stanze dell'enorme residenza di Satan...

Ep. 2 LA VACANZA PROMESSA - Regia: Kimitoshi Chioka, Morio Hatano

Goku e' impegnato in un intenso allenamento sul pianeta di Re Kaio, dove la gravita' e' dieci volte superiore a quella della terra. Per rispettare una promessa fatta a Trunks, Vegeta porta in vacanza la famiglia in una localita' turistica. Bulma e Trunks si divertono molto, mentre Vegeta, di pessimo umore, giudica quella vacanza una perdita di tempo che gli impedisce di allenarsi, in modo da poter superare, un giorno, Goku.Lord Beerus cerca disperatamente di ricordare chi sia qualcuno che ha visto in sogno. Alla fine ricordera' che si tratta di Super Saiyan GodKibitoshin ha la chiara senzazione che Lord Beerus, dopo 39 anni, si sia risvegliato...

Ep. 3 DOVE CI PORTA IL SOGNO?! ALLA RICERCA DEL SUPER SAIYAN GOD - Regia: Kimitoshi Chioka, Morio Hatano

Lord Beerus non e' ancora sicuro del nome del temibile avversario visto nel sogno premonitore. Consulta il pesce oracolo che gli conferma che e' super Saiyan God. Dopo lunghe riflessioni, decide di dirigersi sul pianeta di Re Kaio, dove Goku, chiamato anche Super Saiyan, si sta allenando.Dopo il risveglio di Lord Beerus, Kaioshin e Kibitoshin sono terrorizzati e temono la distruzione dell'intero universo. Mettono in guardia Re Kaio sul possibile arrivo del distruttoreLa favolosa festa di compleanno di Bulma ha avuto inizio. Gli invitati sulla nave da crociera sono moltissimi, si nota solo l'assenza di Vegeta e di Goku...

Ep. 4 OBIETTIVO: LE SFERE DEL DRAGO! LA GRANDE MANOVRA DELLA BANDA DI PILAF! - Regia: Kimitoshi Chioka, Morio Hatano

Pilaf scopre, grazie al radar del drago, che sulla nave da crociera dove si sta svolgendo la festa di compleanno di Bulma, si trovano le sette sfere del drago e insieme a Shao e Mai riesce a salire a bordo. Le sette sfere fanno parte dei premi in palio della gara di bingo organizzata per la festa. Bulma e' arrabbiata perche' suo marito Vegeta preferisce allenarsi piuttosto che partecipare ai festeggiamenti.Nel frattempo, Re Kaio viene a sapere che Lord Beerus sta per giungere sul suo pianeta e avverte Goku di comportarsi bene visto che si tratta di un'entita' molto pericolosa.

Ep. 5 GOKU CONTRO LORD BEERUS - Regia: Kimitoshi Chioka, Morio Hatano

Lord Beerus chiede informazioni a Goku e Re Kaio riguardo il "Super Saiyan God", ma senza risultati. Ammirato dal fatto che il Saiyan abbia sconfitto Freezer, Lord Beerus viene sfidato in un match amichevole da Goku, sebbene Re Kaio sia contrario. Dopo alcuni attacchi a vuoto, Goku si trasforma fino al super saiyan di terzo livello, ma dopo svariati attacchi, tutti parati, Lord Beerus atterra il Saiyan per poi andarsene sulla terra con Whis alla ricerca del "Super Saiyan God". Poco dopo Vegeta, arrivato sulla nave da crociera dove e' in corso la festa di compleanno della moglie, viene avvertito da Re Kaio che il dio della distruzione sta per arrivare da lui e che dovra' far di tutto per non far scatenare la sua ira, pena la distruzione della terra...

Ep. 6 NON FATE ARRABBIARE IL SIGNORE DELLA DISTRUZIONE! Regia: Kimitoshi Chioka, Morio Hatano

Re kaio convince Goku a restare sul suo pianeta e a non andare alla festa di compleanno di Bulma. Intanto Lord Beerus e' arrivato sulla terra, sulla nave dove si svolge la festa. Vegeta lo riconosce e ricorda che, quando era bambino, Lord beerus umilio' e sottomise suo padre, Re Vegeta. Vegeta sa che la minima irritazione potrebbe scatenare la furia distruttice di Lord Beerus e la sua preoccupazione aumenta quando questi viene invitato da Bulma a partecipare alla festa. Qui si susseguono piccolo incidenti che potrebbero scatenare l'ira di Lord Beerus, ma Vegeta fa tutto il possible per evitare che questo accada. Finche' Majinbu rifiutera' di offrire un budino a Lord Beerus.

Cosa ne pensate? Sicuramente è un buon modo per far avvicinare nuovi fan alla saga di Dragon Ball Super.