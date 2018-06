Dragon Ball Super: titoli e trame degli episodi in replica dal 18 al 24 giugno

Italia 1 prosegue con le repliche di Dragon Ball Super: tutti i giorni dal lunedì alla domenica, nella fascia mattutina i fan potranno rivivere tutte le nuove avventure di Goku, Vegeta, Trunks e gli altri in attesa dei nuovi. Una nuova settimana è alle porte, dunque è il momento di scoprire titoli e trame delle puntate.

A partire da domani, lunedì 18 giugno, Italia 1 riprenderà a proporre un episodio di Dragon Ball Super ogni giorno a partire dalle ore 8:40 con la sola eccezione della domenica mattina, in cui l'orario di messa in onda trasla leggermente verso le 8:55.

Vediamo titoli e trame delle repliche di tutta la settimana dal 18 al 24 giugno 2018:

Episodio 8: UN’ULTIMA OPPORTUNITÀ - Lunedì 18 gennaio 2018

Lord Beerus, l'essere piu' potente al mondo, vuole distruggere la terra. Dopo uno scontro acceso con Vegeta, Lord Beerus dona al maialino oscar la possibilita' di evitare questa apocalisse, con una sfida a morra cinese. Lord Beerus vince e si prepara a spazzar via il pianeta. Arriva Goku, che svela alla divinita' della distruzione di aver trovato un modo per scovare il leggendario "Super Saiyan God". Lord Beerus ha atteso 39 anni per incontrarlo e decide, quindi, di dare un'ultima possibilita' ai terrestri.

Episodio 9: IL SUPER SAIYAN GOD - martedì 19 giugno 2018

Goku evoca il drago Shenron sperando lo aiuti a trovare il Super Saiyan god. Shenron spiega che solo unendo lo spirito di cinque Saiyan puri di cuore, questi potra' essere evocato. Per poterlo fare manca all'appello un Saiyan. Videl offre il suo aiuto svelando a tutta la famiglia di essere in dolce attesa di un piccolo saiyan. Il destino si compie e Goku ultima l'agognata trasformazione diventando il leggendario Super Saiyan God.

Episodio 10: IL POTERE DEL SUPER SAIYAN GOD - mercoledì 20 giugno 2018

E' il momento della grande sfida tra Goku e Lord Beerus che tutti, dalla nave, seguono col fiato sospeso. All'inizio Goku e' ancora inconsapevole dell'enorme potenziale che ha acquisito diventando Super Saiyan God. Ma, a poco a poco, comincia a prendere confidenza e a sferrare attacchi sempre piu' efficaci. Quello che per Lord Beerus inizialmente sembrava soltanto un trastullo diventa una faccenda seria e il signore della distruzione decide di iniziare una vera battaglia che determinera' la sopravvivenza o meno della terra.

Episodio 11: LA BATTAGLIA CONTINUA - giovedì 21 giugno 2018

Goku e Lord Beerus continuano il loro scontro, ma ben presto Kaioshin e Junior si rendono conto che il signore della distruzione vuole spingere il Super Saiyan God fino alla sua massima potenza. Lord Beerus lancia una serie di attacchi in grado di distruggere la terra, ma Goku, seppur con fatica, riesce a respingerli tutti. Il colpo successivo risveglia il vero potere del Super Saiyan God e Lord Beerus e' finalmente pronto a combattere sul serio.

Episodio 12: LA FINE DELL’UNIVERSO? - venerdì 22 giugno 2018

La lotta tra il Super Saiyan God e Lord Beerus continua imperterrita. I loro scontri sono talmente potenti da minacciare l'esistenza dell'intero universo. I due esseri supremi si spostano, ma gli effetti continuano ad essere disastrosi. Il combattimento si fa serio, Lord Beerus sferra l'attacco finale, quando Goku decide di superare il limite del potere del Super Saiyan God.

Episodio 13: GOKU, SPINGITI OLTRE IL SUPER SAIYAN GOD! - sabato 23 giugno 2018

Lo scontro tra Lord Beerus e Goku crea una sfera di energia ad alta densita' che minaccia di distruggere l'intero universo, ma il signore della distruzione, facendo uso di tutto il suo potere, la fa svanire nel nulla. Intanto, Goku, scopre che, grazie al Super Saiyan God, anche regredendo al livello di Super Saiyan non perdera' i nuovi poteri acquisiti dopo l'ultima evoluzione.

Episodio 14: LO SCONTRO FINALE - domenica 24 giugno 2018

Dopo una acerrima battaglia, Goku viene sconfitto da Beerus; il Signore della distruzione, tuttavia, poco prima di distruggere la Terra, si addormenta a causa della stanchezza provocata dalla battaglia con il Saiyan, per cui Whis ne approfitta per portarlo via. Mentre Goku si ristora, Vegeta gli promette che riuscirà a diventare un Super Saiyan God senza l'aiuto di nessuno. Piccolo rivela che Goku, usando il teletrasporto, ha scoperto dove si trovano Beerus e Whis. Nello spazio aperto, mentre Whis porta a casa Beerus, si scopre che costui non solo aveva inscenato la sua dormita, ma aveva anche mentito sul fatto che stesse usando appieno il suo potere.

Seguirete Dragon Ball Super in replica, in attesa dei nuovi episodi doppiati in italiano?