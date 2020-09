Dragon Ball Super: un toccante easter egg collega C-17 a C-18?

Gli androidi di Dragon Ball, introdotti nella Saga di Cell, sono alcuni dei personaggi più intriganti del franchise. Da figure losche o addirittura malvagie, come raccontato da Trunks del futuro, a veri e propri eroi. La loro evoluzione è stata sorprendente e un fan ha dato vita a una teoria piuttosto intrigante.

In Dragon Ball Super gli androidi hanno fatto il loro grande ritorno, dimostrando tutto la loro potenza. In particolare, grandi attenzioni sono state date a C-17, personaggio letteralmente rinato sotto una nuova luce.

Nell'opera di Toyotaro e Toriyama, l'androide 17 veste la figura del bravo ragazzo: ha trovato lavoro come ranger di un parco e passa le giornate difendendo gli animali di un'isola disabitata. Addirittura, stava per rifiutare la proposta di Goku di partecipare a Torneo del Potere per paura di abbandonare i suoi amici pelosi. Ma come mai c'è stata un'evoluzione così netta?

Un fan, su Reddit, ha provato a rispondere a questo quesito con una teoria piuttosto insolita, ma credibile. C-17 non starebbe facendo altro che portare avanti la volontà di suo fratello C-16, morto per mano di Cell in Dragon Ball Z. C-16, infatti, era un grande amante degli animali ed era considerato come un gigante buono. Anche grazie a questi piccoli dettagli, Dragon Ball si conferma come un'opera ricca di significato. A proposito di androidi, forse non sapete ancora tutto sui nomi originali di questi amati personaggi di Dragon Ball. Dragon Ball ha dato vita a numerosi cosplay, soprattutto dedicati a C-17 e C-18, ma questo in particolare vi strapperà una risata.