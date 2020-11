Dragon Ball Super: una toccante fanart immagina la conclusione della saga di Molo

Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super hanno mostrato ancora una volta l'incoscienza di Goku, che facendo affidamento sulle false promesse di Molo si è lasciato facilmente aggirare dallo stregone, che ha successivamente acquisito i poteri di Merus recuperando il braccio perduto durante il combattimento con l'Angelo.

La troppa energia angelica ha costretto poi il Divoratore di Pianeti a fondersi con la Terra, evento che ha lasciato i lettori completamente sorpresi, uno dei quali ha deciso di immaginare come potrebbe risolversi una situazione così, e ha deciso di far diventare Vegeta, il Principe dei Saiyan, un martire, pronto a sacrificarsi per il bene dell'umanità. Potete trovare la tavola realizzata da @darknes_artist nel post riportato in fondo alla pagina.

Sarebbe sicuramente un ottimo colpo di scena, che darebbe non solo la possibilità a Vegeta di riprendere un po' dello spazio occupato dal suo amico-rivale Kakaroth, ma anche di rimediare in qualche modo alle terribili azioni compiute in passato. Le ultime parole del Principe dei Saiyan scelte dall'artista sono state: "Lo porterò lontano da qui. Dite a Trunks di prendersi cura di Bulma e Bulla per me. Ditegli che ho dovuto farlo."

Sembra un chiaro riferimento alla decisione presa durante la saga di Majin Buu, quando Majin Vegeta si è fatto esplodere per eliminare definitivamente il villain di turno, e per quanto possa sembrare una scena ripetitiva, potrebbe essere un modo perfetto per sottolineare nuovamente il cambiamento di Vegeta. Ricordiamo che il capitolo 66 ci porterà alla vera conclusione dell'attuale arco narrativo, e vi lasciamo alle indiscrezioni riguardo l'apertura di un nuovo dominio della serie da parte di Shueisha.