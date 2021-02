Dragon Ball Super, Toei chiede ai fan di votare il miglior combattimento: ecco i risultati

Noi ovviamente vogliamo sapere la vostra. Qual è stato il vostro combattimento in Dragon Ball Super? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che un nuovo evento di Dragon Ball è in programma per il prossimo 7 marzo, e che recentemente sono comparse nuove voci di corridoio su Dragon Ball Super 2 .

Naturalmente i fan non si sono fermati, pubblicando nei commenti altre battaglie meritevoli di un posto nella Top 4 . Tra le tante, Goku contro Kefla ha ottenuto il maggior numero di citazioni da parte dei fan, ma non mancano i sostenitori dello scontro tra Vegeth e Zamasu, o di quello tra Goku e Freezer.

In calce potete dare un'occhiata ai risultati del voto, a cui hanno partecipano migliaia di fan della serie. L'ultimo round dello scontro tra Goku e Jiren ha vinto con il 44,6% dei voti , mentre la battaglia finale tra Goku, Freezer e C-17 e lo stesso Jiren ha conquistato la medaglia d'argento con il 35,2% dei voti totali. Poco amore per l'epico faccia a faccia tra Goku e Hit, fuori dalla Top 3 con meno di 450 voti ottenuti.

Toei Animation, lo studio di animazione responsabile per gli adattamenti di Dragon Ball, ONE PIECE e tanti altri anime di successo, ha chiesto ai propri follower di votare il miglior combattimento di Dragon Ball Super , proponendo quattro scelte differenti: Goku contro Hit, Goku contro Jiren, Goku Ultra Istinto contro Jiren full power e lo scontro finale.

Pick your favorite fight from #DragonBallSuper below! 🐉👊(Winner Takes All) — Toei Animation (@ToeiAnimation) February 1, 2021

It's not in the list, but I preferred Caulifla/Kale/Kefla vs Goku! pic.twitter.com/UQSNH8dv9u — Kefla (@Kefla45) February 1, 2021

Goku/Vegeta/Trunks vs Goku Black — Sophia Yacoby (@SSJ_Sophia) February 1, 2021

Master roshi taking out the majority of universe 4 was pretty good. pic.twitter.com/PcEN6UdDUl — Pehk (@Pehk_n_Kahl) February 1, 2021