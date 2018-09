Dragon Ball Super: Toriyama avrebbe voluto che Beerus avesse una 'crush' amorosa!

In Giappone, in questi giorni, è stato pubblicato il volume 7 del manga di Dragon Ball Super: il tankobon include alcuni contenuti extra, tra cui alcune pagine in cui Toyotaro racconta dei retroscena sugli ultimi sviluppi. Tramite queste informazioni, apprendiamo un dettaglio particolare su Beerus.

Nel volumetto, infatti, vedremo alcune correzioni che in origine Akira Toriyama avrebbe voluto apportare alle pagine realizzate dal suo discepolo, Toyotaro: tra le pagine in questione, in particolare, è emerso una reinterpretazione del sensei del momento in cui l'Universo 7 reagisce alla trasformazione di Ribrianne.

In questo frangente, nel notare le fattezze della guerriera, Crillin commenta affermando che gli standard di bellezza dell'Universo 2 sono estremamente lontani da quelli del suo mondo. Whis, allora, lo corregge dicendogli che ognuno possiede il proprio metro di giudizio.

Interviene quindi proprio lord Beerus, il quale (dopo aver taciuto per gran parte della conversazione) ammette di trovare Ribrianne piuttosto carina, lasciando i lottatori presenti sugli spalti piuttosto attoniti. La combattente dell'Universo 2, in fondo, potrebbe non risultare propriamente bellissima... ma, in fondo, non è bello ciò che piace?

Ricordiamo che il manga di Dragon Ball Super è pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics, che nel mese di ottobre porterà sui nostri scaffali il 5° volume dell'opera.