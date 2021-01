Dragon Ball Super: Toriyama sta lavorando da tempo al nuovo arco, parola di Toyotaro

Così come successo per le scorse saghe di Dragon Ball Super, anche nella nuova Akira Toriyama ci ha messo lo zampino. Ormai è noto che il mangaka Toyotaro non sia il solo a occuparsi del manga midquel sull'universo delle sette sfere, ma che l'autore originale sia pesantemente coinvolto nella stesura della storia e nelle bozze.

Mentre abbiamo conosciuto gli Heeters, nuovo gruppo di Dragon Ball Super, collateralmente alla pubblicazione su V-Jump, la rivista ha pubblicato anche un'interessante intervista con le parole di Toyotaro. Come specifica il mangaka, questa saga di Dragon Ball Super sarà ricca di riferimenti al passato di questo universo che Akira Toriyama ha aggiornato e raffinato nel corso di molto tempo.

"Il sensei Toriyama ha preparato la trama basandosi su un'ambientazione raffinata nel corso del tempo e penso che il risultato sia una storia davvero fantastica. Ci sono fatti e informazioni sull'ambientazione che soltanto il creatore originale può conoscere, quindi penso che sarete intrigati! E ovviamente, un altro punto importante saranno le battaglie esilaranti che vi aspettate da Dragon Ball!"

Già l'inizio della saga ha fatto tornare Bardak con una scena interessante del passato di Granolah, vedremo nei prossimi mesi cos'hanno in serbo Toriyama e Toyotaro per questa trama inedita.