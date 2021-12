Dragon Ball Super: Toriyama aveva già spoilerato l'Ultra Istinto?

In Dragon Ball Super Akira Toriyama e Toyotaro si sono proprio sbizzarriti in termini di power-up. Il duo, infatti, ha continuato ad immaginare nuove trasformazioni senza sosta per potenziare ulteriormente Goku e Vegeta e aiutarli così a fronteggiare le minacce apparse nel sequel.

In occasione dell'uscita del film "Dragon Ball Z: La Resurrezione di F", Toriyama sfruttò il grande schermo per presentare al pubblico il Super Saiyan Blue, una forma evoluta del SSJ God. Questa forma verrà poi migliorata durante il seguito dell'anime fino alla Saga del Torneo del Potere dove Goku, per fronteggiare Jiren, sblocca un ulteriore power-up, la tecnica divina dell'Ultra Istinto.

Tuttavia, proprio in un estratto dell'intervista ai due autori, di cui solo uno spezzone disponibile nel volume 1 del manga mentre la restante parte sul sito ufficiale, Toyotaro chiese a Toriyama per quale motivo il SSJ Blue avesse i capelli di colore blu. La risposta del sensei qui segue:

"In DBZ: La Battaglia degli dei erano rossi, quindi ho pensato che per la "Resurrezione di F" potesse andare bene il blu. Tutto qua. Beh, in realtà, avevo pensato di farli di colore bianco, ma avrebbero stonato col prossimo nemico. Diciamo che ho pensato di conservarlo per un'altra occasione."

Oggi sappiamo tutti che "quella prossima occasione" non era altro che lo scontro con Jiren dove effettivamente il noto eroe sfoderò una trasformazione che tinse i suoi capelli di un colore bianco argenteo. E voi, invece, conoscevate queste parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.