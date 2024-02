Dragon Ball Super torna a convincere: i fan estasiati dal post Super Hero!

Ci sono voluti solamente due capitoli affinché Dragon Ball Super si riprendesse i suoi lettori. Il manga di Toyotaro aveva perso gran parte del suo smalto e del suo fascino con Super Hero, ma in soli due capitoli i Guerrieri Z sono tornati a imporsi. La storia ha preso una svolta interessante e ancora non è cominciata una nuova saga!

Sono stati anni buii per il manga di Dragon Ball Super. Toyotaro aveva scelto di proseguire la storia adattando il film di Dragon Ball Super: Super Hero, un lungometraggio della durata di circa 1 ora e mezza, ma che si è tramutato in un arco narrativo lungo quasi due anni. Nonostante un prequel originale, il fandom si è dimostrato stanco e contrariato nel seguire una storia già vista, peraltro senza novità o differenze sostanziali, e la serie è stata abbandonata da gran parte del suo seguito. Ciò, almeno fino a ora. Dragon Ball Super è tornato a volare su MangaPlus.

Il manga di Toyotaro è tornato tra i più letti di Shueisha e lo ha fatto con appena due capitoli, quelli del post Super Hero. Una nuova saga non è ancora cominciata – e non osiamo immaginare come possa reagire il pubblico all'arrivo di Black Freezer in Dragon Ball Super -, ma la serie sta già convincendo e riscuotendo successo.

Nei due capitoli del sequel di Super Hero abbiamo assistito a scontri, seppur amichevoli, in grado di appassionare e senza precedenti. Questo mini arco ha anche offerto una parte esilarante con i soliti Goten e Trunks – che però forse meriterebbero di più -, tornando alle atmosfere rilassate e divertenti di un tempo. Molto probabilmente il sequel originale di Dragon Ball Super: Super Hero verrà chiuso con l'uscita di Dragon Ball Super 103, che poi lascerà spazio a una saga tutta nuova e pronta a conquistare il mondo.