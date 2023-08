Dragon Ball Super: torna Goku bambino? Animazioni in 2D e team dietro il web anime

Dopo un continuo susseguirsi di rumor durato per mesi, il tanto atteso reveal pare sempre più vicino. L'apertura di un nuovo social ufficiale suggerisce il ritorno dell'anime di Dragon Ball Super, ma non con la seconda parte della serie, bensì con il tanto vociferato web anime di TOEI Animation. Intanto, continuano a trapelare informazioni.

Nel 2024 su Crunchyroll dovrebbe arrivare un web anime di Dragon Ball Super, un progetto tanto misterioso quanto vittima di leak continui. I più recenti faranno la gioia di tantissimi fan, ma deluderanno tanti altri.

Al centro degli eventi del web anime di Dragon Ball Super non ci sarà Jaco, come l'immagine postata dal nuovo social poteva erroneamente suggerire, ma Goku bambino. La trama del progetto sarà molto controversa e i fan più accaniti di Dragon Ball Z potrebbero lamentarsene. Quelli di Dragon Ball GT, invece, accoglieranno l'anime con gioia. In base a queste informazioni, dunque, questa serie potrebbe dare meno spazio ai combattimenti per concentrarsi sull'avventura e l'esplorazione.

Il web anime di Dragon Ball Super non verrà animato in CGI, ma in 2D. Lo staff è infatti composto da animatori veterani specializzati su questo stile, che verrà utilizzato per tutta la durata della serie. A proposito dello staff di Dragon Ball Super web anime, il team al lavoro sull'opera include nomi importanti. Character designer della serie dovrebbe essere Katsuyoshi Nakatsuru, secondo quanto riferito dall'insider Kringer. Kubota, Shintani e Yamamuro verranno coinvolti, ma in altri ruoli. Aya Komaki (ONE PIECE: Film RED) pare sia la regista della web serie.

Ma per quale motivo il prossimo anime di Dragon Ball sarà una serie web? Pare che TOEI intenda avere delle scadenze meno rigide del solito, non vincolate dai ritmi di una trasmissione televisiva. In tal modo, inoltre, Akira Toriyama avrebbe maggiore tempo a disposizione per dare vita a una trama interessante. Il maestro è infatti coinvolto a piene mani controllando di persona tutti gli storyboard e modificando gli elementi che non lo aggradano. Vi ricordiamo che queste informazioni sono trapelate attraverso una serie di leak e che al momento non c'è ancora nulla di ufficiale.