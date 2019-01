Dragon Ball Super torna in replica, stavolta su Italia 2

Dragon Ball Super sta per tornare sui canali Mediaset, ma purtroppo non si tratta degli episodi inediti tanto attesi dalla fanbase italiana. L'anime, infatti, sarà trasmesso nuovamente in replica, questa volta su Italia 2.

Stando alle informazioni diffuse da Mediaset, infatti, la scelta di posizionare Dragon Ball Super su Italia 2 deriva dalla conclusione della Stagione 2 di My Hero Academia, i cui ultimi episodi verranno mandati in onda nella serata di lunedì 7 gennaio.

A sostituire l'anime prodotto dallo Studio BONES, e ispirato al manga di Kohei Horikoshi, interverrà proprio la serie ideata da Akira Toriyama e realizzata dalla Toei Animation, che verrà a trasmessa in prima serata su Italia 2 a partire da lunedì 14 gennaio. L'appuntamento includerà un blocco di 4 episodi e si rinnoverà anche il martedì sera e il sabato pomeriggio.

Purtroppo al momento non è possibile visualizzare il palinsesto a partire dal 14 gennaio 2019, quindi non siamo ancora in grado di dirvi quali episodi saranno proposti da Mediaset su Italia 2. Ad oggi non abbiamo ancora novità, purtroppo, sugli episodi inediti che porterebbero in Italia l'arco narrativo del Torneo del Potere, ma sappiamo che le puntate sono attualmente in fase di doppiaggio.

Intanto il franchise tornerà al cinema il 28 febbraio 2019 con Dragon Ball Super: Broly, ambientato proprio dopo l'ultimo episodio della serie animata.