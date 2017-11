Dragon Ball Super torna su Italia 1 a gennaio 2018?

sutornerà subito all'inizio del 2018? A quanto pare potremmo vedere già i prossimi episodi doppiati in Italiano tra gennaio e marzo del prossimo anno, scopriamo perché.

Mediaset, tramite il sito ufficiale di Publitalia '80, ha infatti rilasciato un primo prospetto del palinsesto delle sue emittenti nel periodo che va dal 7 gennaio al 31 marzo 2018. In questo prospetto, come è possibile vedere, nella fascia Lunch Time tra le 14:30 e le 15:00 è prevista in programmazione la prima TV di Dragon Ball Super.

C'è un problema, però: come è possibile notare nel link presente nella fonte, la nota riportata in calce al documento ufficiale indica che Dragon Ball Super viene "eliminato" dal palinsesto il 23 gennaio al 31 marzo 2018: ciò significa che, se l'anime riprendesse a partire dal 7 di gennaio, vedremmo soltanto 14 episodi.

L'arco narrativo di Black Goku, interrotto su Italia 1 al 52esimo episodio, dovrebbe continuare a coprire le puntate 53-76, è questo il pacchetto di episodi che ci si aspetta che venga acquistato da Mediaset dalla Toei Animation.

Intanto sappiamo che lo studio di doppiaggio è al lavoro sui nuovi episodi, grazie al buon Gianluca Iacono, ma ancora non sappiamo quali e quanti.