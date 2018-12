Dragon Ball Super torna nel palinsesto di Italia 2: repliche o prima visione?

A quanto apprendiamo dal sito ufficiale, Dragon Ball Super debutterà su Italia 2 dal gennaio del 2019, con un doppio appuntamento il lunedì e il martedì. Che si tratti di una replica degli episodi già trasmessi da Mediaset in passato? Oppure è arrivato il momento di assistere al Torneo del Potere?

Nelle scorse ore è stato aggiornato il listino del sito ufficiale di Publitalia, cosa che ha portato con sé una novità che potrebbe rivelarsi molto importante per tutti gli appassionati italiani dell'universo creato da Akira Toriyama: a partire dal gennaio 2019 assisteremo al debutto di Dragon Ball Super sul canale Italia 2.

A quanto sembra la programmazione prevederà due appuntamenti: il primo sarà il lunedì in prima serata, e andrà dalle 21:10 alle 23:00, mentre il secondo andrà in onda il martedì in seconda serata, dalle 23:00 alle 00:30. Entrambe dovrebbero portare ai fan dai quattro ai cinque episodi ciascuno.

Le informazioni che riguardano questa ripresa della trasmissione dell'ultima serie legata al franchise di Dragon Ball sono ancora ridotte ai minimi termini, ed è per questo che non possiamo al momento specificare con maggior chiarezza se si tratterà di una serie di repliche che ci porteranno a ripercorrere la serie dalla Battaglia degli Dei fino a dove essa si era interrotta, o se invece sia arrivato per il pubblico italiano il momento di assistere all'eccitante ed attesissimo Torneo del Potere.

Tuttavia, non essendo specificato nel palinsesto che vedete nell'immagine in calce alla notizia che si tratti di una prima tv, le probabilità sono a favore di una nuova tornata di repliche.

Che ne pensate? Pensate sia arrivato il momento per le nuove puntate di Dragon Ball Super? Oppure vi piacerebbe fare il punto della situazione prima di ripartire con gli eventi ancora inediti in Italia? Fatecelo sapere!