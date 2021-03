Dragon Ball Super torna in onda con una piccola novità, si prolunga l'attesa per il sequel

L'attesa per Dragon Ball Super 2 si prolunga, o almeno questo lascia intendere il ritorno della serie anime in Giappone, dove Fuji TV sta trasmettendo le repliche della prima stagione. Con un film già annunciato in arrivo tra 2021 e 2022, infatti, pare che un ritorno della serie tv non rientri nei piani recenti di Shueisha e Toei Animation.

Andiamo con ordine. La serie anime di Dragon Ball Super si è conclusa nel marzo del 2018 con la trasmissione dell'episodio 131, e da allora non sono stati rivelati ulteriori dettagli. Nel 2019 Shueisha ha anticipato l'arrivo di un nuovo film, e a quanto pare questo potrebbe vedere la luce prima della seconda stagione, attualmente in stallo per possibile mancanza di materiale da adattare. Il manga infatti sta raccontando la seconda saga dopo la conclusione del Torneo del Potere, e difficilmente ci saranno notizie sulla trasposizione animata prima della fine dell'arco narrativo in questione.

Inoltre, Dragon Ball Super è appena tornato su Fuji TV in Giappone, e attualmente sono stati trasmessi solo i primi cinque episodi. Le repliche vengono trasmesse settimanalmente, con conclusione fissata per agosto 2023. Se Digimon Adventure dovesse concludersi prima, tuttavia, Dragon Ball Super potrebbe prendere anche il secondo slot orario, e concludersi nella seconda metà del 2022. Fuji non trasmetterà la seconda stagione con le repliche della prima ancora in corso, e considerando che nuove informazioni sul film dovrebbero arrivare nel corso del prossimo Jump Festa, l'ipotesi più probabile è che la serie anime torni a fine 2022 o inizio 2023, subito dopo il lancio del lungometraggio e la conclusione della repliche.

Naturalmente si tratta per lo più di speculazioni, ma le tempistiche sembrano plausibili e la mancanza di informazioni da parte di Toei e Shueisha non può che far pensare a una release ancora lontana. La buona notizia è che lo studio sembra tenere particolarmente al rerun, visto che le puntate in onda su Fuji TV sono quelle incluse nella versione Blu-ray, con animazioni migliorate e correzioni varie.

E voi cosa ne pensate? Vi sembrano tempi accettabili? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui davvero non riusciste ad aspettare, potete dare un'occhiata a tutte le date in cui potrebbe essere annunciato Dragon Ball Super 2.