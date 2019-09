Dragon Ball Super: torna la Stanza dello Spirito e del Tempo

I guerrieri Z stanno per affrontare gli sgherri di Moro, in una lotta che servirà alla difesa non solo della Terra ma di tutta la Galassia. Moro lo stregone potrebbe scegliere tra l'altro proprio il pianeta blu come campo di battaglia finale per combattere Goku e i suoi amici. Intanto però il protagonista è preso ad allenarsi in un altro luogo.

In Dragon Ball Super capitolo 52 abbiamo potuto rivedere Goku in allenamento, mentre combatte per addestrarsi con Merus su un pianeta sconosciuto. Il luogo sembra familiare al membro della Pattuglia Galattica, poiché, dopo alcune domande di Goku, decide di guidarlo verso un luogo piramidale sotto il quale si nasconde una sala.

Questa conduce a una Stanza dello Spirito e del Tempo, luogo che abbiamo potuto conoscere durante la saga di Cell di Dragon Ball Z e poi rivista durante l'arco di Majin Bu per l'addestramento di Goten e Trunks. Questa però non ha le stesse modalità della Stanza della Terra: mentre quella che conosciamo prevede un anno della camera equivalente a un giorno terrestre, questa presentata dall'ultimo capitolo di Dragon Ball Super fa equivalere un giorno reale a tre nella Stanza.

Ciò vuol dire che il tempo guadagnato è enormemente ridotto ma, come sottolinea Merus, anche pochi minuti in più possono fare la differenza. Ora i due potranno davvero scatenarsi senza temere di distruggere nulla, in modo tale che finalmente Goku possa riuscire a ottenere l'Ultra Istinto in pianta stabile.