Dragon Ball Super, torna il Super Saiyan 3 nell'ultimo capitolo!

Nell'immaginario di Akira Toriyama, di certo non manca la creatività quando si parla di power-up. Tanti trasformazioni e tanti colori sono quegli elementi che rendono Dragon Ball Super un trionfo di potere e potenzialità, culminate in alcune scene di design davvero sensazionali.

Con l'Ultra Istinto che sta per tornare tra pagine del manga, Goku si prepara a continuare la sfida con Merus, per soddisfare il proprio desiderio di testare le abilità dell'elite della Pattuglia Galattica, convinto che quest'ultimo abbia ancora qualche carta da rivelare. Ma soprattutto, il nostro eroe sente che allenandosi contro di lui ci sono le possibilità per padroneggiare il mistico potere, affinare le proprie tecniche e renderle sue.

Nello scontro contro di lui, dunque, il Saiyan viene messo in difficoltà, soprattutto quando le prime due versione del SSJ non riescono a riscuotere il successo sperato. A quel punto, iniziandosi a infastidirsi, Goku sfodera il terzo livello, mostrando nuovamente al pubblico una delle trasformazioni più peculiari del franchise. Dopotutto, il Super Saiyan 3 è quello che stravolge in senso più stretto il character design del protagonista, motivo per cui è ancora vivido nella nostra mente la sua apparizione nell'allora saga di Majin Buu. Con tutti questi potenziamenti, purtroppo, l'iconica trasformazione è andata via via perdendo la propria originalità, pur mantenendo quella freschezza di epicità difficile da toglierle.

L'appuntamento per il capitolo 52 di Dragon Ball Super è fissato a settembre, in cui scopriremo di più su questo fantomatico allenamento. E voi, invece, cosa ne pensate del ritorno del SSJ ? Vi dispiace che sia un potere che sta passando sempre più in sordina?