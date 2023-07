Dragon Ball Super: torna l'Ultra Istinto nel nuovo artwork ufficiale di Toyotaro

Con il manga di Dragon Ball Super impegnato nell'adattamento dell'arco dei Super Hero, difficilmente rivedremo a breve le trasformazioni più potenti di Goku e Vegeta. Mentre l'autore si prepara al climax della saga, che porterà Gohan e Piccolo a raggiungere livelli di potenza notevoli, torna l'Ultra Istinto in un'illustrazione ufficiale.

Gli spoiler di Dragon Ball Super 95 avvicinano i lettori al prossimo capitolo del manga. Gohan ha fatto breccia nel Quartier Generale del Fiocco Rosso convinto che sua figlia Pan si trovi in pericolo. A impedire che il figlio di Goku riabbracci sua figlia ci pensano gli eroi Gamma 1 e 2, con i quali esploderà una battaglia che farà tremare di rabbia il protagonista di questo arco.

Per Goku non ci sarà molto spazio in questa parte del manga e ancora meno per il suo Ultra Istinto. Kakarot è impegnato in un duro allenamento sul Pianeta di Beerus che lo ha portato a scontrarsi con Broly, e poi successivamente con Vegeta. Non potrà tuttavia affrontare il principe dei Saiyan sfoderando la sua arma finale.

Per riammirare l'Ultra Istinto, che certamente tornerà in occasione della prossima, grande battaglia con Freezer, l'unico modo è quello di fare affidamento sulle illustrazioni speciali rilasciate dall'autore Toyotaro. Per pubblicizzare la nuova action figure di S.H. Figuarts, dedicata proprio a Goku Ultra Istinto, il sensei erede di Toriyama ha realizzato l'artwork che trovate in calce all'articolo.