Dragon Ball Super: ecco Goten e Trunks con i loro nuovi abiti

Dragon Ball Super sembra ormai essere al termine dell'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica e, mentre i guerrieri Z attendono il ritorno di Goku, su un isola lontana ci vengono mostrati i giovani figli dei Saiyan.

La saga di Molo è giunta al proprio apice e sembra essere terminata nel capitolo 66 del manga, risultando la parte di storia più lunga di tutto Dragon Ball Super. Nelle ultime pagine abbiamo potuto assistere all'estenuante combattimento del Saiyan protagonista in difesa della terra dal malvagio stregone, ma oltre ai vari colpi scambiati tra i due avversari, ci sono stati mostrati i piccoli guerrieri figli di Goku e di Vegeta.

I due ragazzi l'ultima volta che erano stati visti si trovavano presso il parco dell'Androide 17 e pare che non abbiano lasciato quel luogo. Inoltre sono stati in grado di procurarsi dei vestiti, essi infatti ci appaiono con indosso lo stesso abbigliamento vestito dalla creazione del Dr. Gelo: una maglia riportante la scritta "MIR" infilata in dei jeans e, quest'ultimi, stretti con una cintura.

I piccoli eroi vengono mostrati nel momento in cui, durante la battaglia col potente nemico, Vegeta ha bisogno di energia spirituale. I due reagiscono con sorpresa ammettendo di non essere a conoscenza della battaglia in corso, dando prova della loro dedizione nel compito di difendere il parco dai bracconieri.

Cosa ne pensate di questo ritorno? Nell'attesa del prossimo capitolo vi rendo nota la possibilità che Uub sia il nuovo guerriero divino di Dragon Ball Super.