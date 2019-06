E se in Dragon Ball Super tornasse il Torneo nel Regno dei Morti?

Negli scorsi mesi, su internet si sono susseguite tantissime voci su Dragon Ball Super e su un suo eventuale ritorno. Dopo le aspettative disattese di aprile, a distanza di più di un anno dalla fine della serie animata continuando ad insistere voci su un ritorno della serie animata e addirittura di un nuovo lungometraggio per il cinema.

Le voci su un nuovo film di Dragon Ball Super sono nate negli scorsi giorni a causa di alcune frasi di Iyoku che hanno anche fatto presagire una "direzione completamente diversa" per la prossima pellicola della saga. Così come fatto per Dragon Ball Super: Broly, che ha visto il protagonista di ben tre film della saga Z in nuove vesti e stavolta anche ben inserito nell'universo canonico, l'ispirazione per le nuove storie potrebbero nascere dai vecchi film di Dragon Ball Z.

Considerate tutti i nuovi personaggi inseriti in Dragon Ball Super e Dragon Ball Super: Broly, potrebbe essere una buona idea tornare, dopo tanto tempo, nel Regno dei Morti e magari rendere protagonista quel Torneo delle Quattro Galassie che fu indetto dal grande Re Kaioh per decidere quale dei guerrieri morti tra le galassie nord, sud, est e ovest fosse il più forte. Questo arco narrativo permetterebbe di rivedere tanti vecchi personaggi e tante nuove interazioni con i nuovi, oltre a magari inserire anche ufficialmente, con origini però completamente diverse, il malvagio Janemba.

Cosa ne pensate voi di una nuova saga o di un nuovo film di Dragon Ball Super incentrati su questo torneo dell'aldilà?