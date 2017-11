Dragon Ball Super: il Torneo del Potere non sarà l'ultimo arco narrativo!

Intervistati dal portale spagnolo, rispettivamente primo direttore e attuale produttore di Dragon Ball Super , hanno rivelato che la serie continuerà anche dopo la fine del

Iniziato lo scorso 1° luglio 2017 col 97° episodio della serie, si mormorava già che il Torneo del Potere sarebbe stato l’ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super, in quanto una recente notizia legata alle uscite home video dello show lasciava pensare che il progetto sarebbe terminato nel mese di marzo 2018.



Pur non anticipando alcun evento futuro, Chioka e Sakurada hanno rassicurato i fan della serie, rivelando come la cosiddetta “Saga della Sopravvivenza degli Universi” sia appena cominciata. Pare che lo stesso Akira Toriyama, il creatore del brand di Dragon Ball, abbia diverse idee su come far proseguire la storia di Dragon Ball Super; di conseguenza, è impossibile stabilire quando la serie terminerà.

La notizia sembrerebbe dunque confermare le voci di corridoio che, qualche settimana fa, teorizzavano quanto accadrà una volta concluso il Torneo del Potere. Voi cosa ne pensate? Siete felici che la serie non sia affatto vicina alla sua conclusione o avreste preferito che l'arco nattivo attualmente in corso fose l'ultima avventura dei Guerrieri Z?