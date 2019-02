Dragon Ball Super: il Torneo del Potere non è stato affidato allo studio Merak Film

La rete televisiva Mediaset Italia 1 ha annunciato delle importanti novità riguardati il doppiaggio dei nuovi episodi di Dragon Ball Super. Stando a quanto comunicato via Facebook, l’intero arco narrativo del Torneo del Potere non sarà infatti curato dal noto studio di doppiaggio Merak Film, bensì da LogoSound.

Al momento non sono ancora chiare le ragioni che abbiano spinto il colosso televisivo a non avvalersi ancora una volta dello studio di doppiaggio che appunto ha lavorato su Dragon Ball fin dalla primissima serie degli anni ’90. In ogni caso, l’ente fa sapere che il cast principale di doppiatori rimarrà invariato, mentre la traduzione verrà stavolta affidata a Ivo De Palma e Claudio Ridolfo di Molok Studios. La direzione del piaggio, invece, rimarrà nelle sapienti mani di Claudio Moneta e Luca Sandri.



In attesa di poter ammirare il frutto di queste importanti modifiche, in calce all'articolo potete trovare in anteprima la nuova sigla di coda che accompagnerà il prossimo pacchetto di episodi di Dragon Ball Super.

Per quanto riguarda invece il LogoSound, lo studio milanese è già noto ai fan per l’ottimo lavoro svolto sull’anime e sui film di Naruto e Naruto Shippuden, senza dimenticare l'edizioe italiana di Inazuma Eleven, svariati lungometraggio d’animazione di Lupin III e l’imminente Dragon Ball Super: Broly.

Ricordandovi che i nuovi episodi di Dragon Ball Super esordiranno su Mediaset Italia 1 a partire da sabato 23 febbraio, vi invitiamo a utilizzare il riquadro dei commenti per esprimere le vostre opinioni su questo interessante cambio al vertice escogitato dall’ente televisivo. Siete sorpresi anche voi da questo annuncio o vi aspettavate già una mossa simile?