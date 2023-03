Dragon Ball Super: tornerà mai Cooler o la sua trasformazione unica?

Negli anni '90, la fortuna di Dragon Ball Z permetteva a Toei Animation di portare la serie anche al cinema. Era prassi infatti, circa una volta l'anno - talvolta anche più volte l'anno - realizzare dei lungometraggi unici, con nemici inediti e che sarebbero vissuti soltanto in quei 90 minuti.

Cooler è uno dei personaggi più iconici dell'universo Dragon Ball Z. Apparso per la prima volta nel film "Dragon Ball Z: La vendetta di Cooler" e poi tornato in "Dragon Ball Z: L'invasione di Neo Namek", Cooler è il fratello maggiore di Freezer e un temibile guerriero intergalattico. Cooler è noto per la sua pelle blu e il suo aspetto molto simile a quello di Freezer ma dal fisico più alto e muscoloso oltre che dalla discrepanza di colori.

Cooler è anche molto più potente di Freezer, essendo in grado di trasformarsi ulteriormente per una quinta volta. Recentemente, Toyotaro ha lasciato spazio a Cooler in un'illustrazione inedita che però non ha nulla a che fare con il manga di Dragon Ball Super. Considerato però quanto si sta ampliando l'universo al momento e quanto ci sia bisogno di nuovi nemici, potrebbe essere utile pensare a un ritorno di Cooler nella saga.

Cooler tornerà mai in Dragon Ball? In realtà, sarebbe meglio chiedersi se Cooler arriverà finalmente per la prima volta in maniera ufficiale e canonica, visto che si tratta di un personaggio non ufficiale e legato soltanto ai suoi film. Di certo la presenza di un guerriero come lui potrebbe portare a una clamorosa sfida doppia, con Goku e Vegeta contro di lui e Freezer.

In alternativa, sarebbe utile riciclare la sua quinta trasformazione dandola a Freezer. L'imperatore galattico infatti sembra aver raggiunto il culmine con Black Freezer, e a meno di non tirare fuori altri colori, il personaggio resterebbe bloccato perennemente in questa forma. Quindi chissà, magari un giorno vedremo Freezer con la trasformazione di Cooler per incrementare ulteriormente il proprio potere.