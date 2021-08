Dragon Ball Super: Toyotaro annuncia due interviste ad agosto, si parlerà di Granolah

Toyotaro, autore di Dragon Ball Super insieme al leggendario Akira Toriyama, parteciperà in via del tutto eccezionale a due interviste nel corso del mese corrente, il 9 e il 16 agosto 2021. Secondo quanto rivelato da V Jump il mangaka sarà ospite dello show "Weekly Dragon Ball News", e parlerà nello specifico dell'arco narrativo di Granolah.

Weekly Dragon Ball News è una web series in onda tutti i lunedì sul Dragon Ball Official Site, condotta dall'editor di V Jump Victory Uchida e disponibile anche con i sottotitoli in lingua inglese. Toyotaro parteciperà a due episodi speciali della durata di circa cinque minuti l'uno, in uscita il 9 e il 16 agosto, e risponderà ad alcune domande riguardanti la saga di Granolah. Al momento non sappiamo se le domande saranno selezionate da quelle dei fan o scelte direttamente dall'editor.

In tutti i casi, il fatto che Toyotaro abbia acconsentito all'intervista fa pensare a un possibile annuncio, magari riguardante la conclusione dell'arco narrativo corrente e l'inizio di una nuova saga. Non è nemmeno da escludere che l'autore riveli qualche informazione su Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo film in uscita nel 2022, anche se V Jump ha confermato che il focus sarà principalmente sugli avvenimenti dell'ultima saga.

Dragon Ball Super è da poco tornato su MangaPlus con il capitolo 74, e il 18 agosto mostrerà gli sviluppi dello scontro tra Vegeta e Granolah. Il manga è in corso da ormai quattro anni e al momento non è stata varata l'ipotesi di una possibile conclusione.