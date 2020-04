Dragon Ball Super: Toyotaro ha cambiato il design di Vegeta in abiti Yardrat?

Con l'uscita imminente del nuovo volume di Dragon Ball Super, i fan hanno immediatamente iniziato a fare i primi confronti tra le tavole del manga e la cover a colori del tankobon. Facendo molta attenzione ai dettagli, un fan ha notato alcune modifiche effettuate in corso d'opera al design di Vegeta in abbigliamento Yardrat.

L'arrivo di Goku sul campo di battaglia, pronto a scontrarsi a pieni poteri contro Molo, ha dettato non poche curiosità in merito alla sorte del Principe dei Saiyan, ancora lontano da casa per completare il proprio allenamento sul Pianeta Yardrat. Questa assenza, inoltre, ha aperto diverse speculazioni in merito al vero protagonista dello scontro con lo stregone che, secondo alcuni fan, potrebbe essere proprio Vegeta. Secondo alcune ipotesi, infatti, l'orgoglioso principe potrebbe apparire improvvisamente per salvare in extremis Goku, messo alle strette dagli assi nella manica di Molo.

Ad ogni modo, come vi suggerivamo a inizio pagina, Toyotaro ha apportato alcune modifiche al design di Vegeta durante la serializzazione del manga. In calce alla notizia, infatti, potete notare alcune tavole messe a confronto con la cover a colori che evidenzia alcune interessanti variazioni. Possiamo notare, dunque, come gli stivali del saiyan siano passati dal bianco totale ai classi del personaggio, con le righe tra le punte. Inoltre, al contrario della copertina, sono stati aggiunti i polsini neri da combattimento ed eliminata la dentellatura sugli spallacci.

Leggeri modiche, effettuate in corso d'opera, ma che gettano un po' di confusione sul'attuale design di Vegeta. Aspetto che, ad ogni modo, scopriremo nei prossimi capitoli qualora approdasse sul campo di battaglia con l'iconica tuta. E voi, invece, avete notato queste differenze sottili? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.