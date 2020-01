Dragon Ball Super: Toyotaro celebra l'inizio dell'Anno del Topo con uno sketch di Quitela

Nonostante la stressante routine lavorativa legata al manga di Dragon Ball Super, Toyotaro ha deciso, nella giornata odierna, di regalare ai fan un bellissimo sketch per festeggiare insieme l'avvento dell'Anno del Topo, il Segno Zodiacale giapponese corrispondente al 2020.

Come potete vedere in calce, il successore di Akira Toriyama ha deciso di illustrare il Dio della Distruzione dell'Universo 4 mentre sconfigge il Dr. Rota. La conclusione del 2019 infatti, ha anche segnato la fine del precedente Anno del Maiale, rappresentato simbolicamente nel disegno dal guerriero dell'Universo 6.

Toyotaro non è nuovo a questo tipo di disegni, ricorderete infatti che ogni mese l'artista pubblica un nuovo sketch dedicato ad un personaggio di Dragon Ball sul sito ufficiale della serie.

In terra nipponica il segno zodiacale del Topo è visto come sinonimo di duro lavoro e proprio a questo proposito, sembra che il team di Toriyama abbia di fronte a se parecchi progetti da concludere. Nel corso del 2020, oltre alla pubblicazione del manga, dovrebbero infatti concludersi la fase di produzione del nuovo film di Dragon Ball e quella della nuova serie anime, il cui debutto sembrerebbe essere previsto proprio per l'anno corrente.

